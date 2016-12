40 opgepakt bij razzia tegen IS in Turkije

Door: redactie

In Turkije heeft de politie veertig vermoedelijke aanhangers van IS gearresteerd. De agenten hielden een razzia in de zuidelijke provincie Adana. Volgens het Turkse staatspersbureau hebben ze IS-propaganda verspreid. Bij één huiszoeking zijn ook zes handgranaten gevonden. Eén voor één brachten agenten de verdachten naar een speciale afdeling voor een medische routinecontrole om ze daarna af te voeren naar het politiekantoor in Adana, de hoofdstad van de Zuid-Turkse provincie met dezelfde naam. Sommigen leken hun arrestatie gewoon weg te lachen. Volgens het Turkse staatspersbureau heeft de politie veertig vermoedelijke leden van IS opgepakt tijdens gelijktijdige invallen op evenveel adressen. De operatie kreeg luchtsteun van helikopters. De veertig worden ervan verdacht lid te zijn van IS en propaganda te hebben verspreid voor de terroristische organisatie. Bij een huiszoeking, los van de grote operatie, zijn nog eens drie verdachten opgepakt. Bij hen zijn zes handgranaten gevonden. In het verleden zijn er al verschillende invallen geweest in verdachte 'safehouses' in heel Turkije. De Turkse regering gaat ervan uit dat er IS-strijders op haar grondgebied verblijven.