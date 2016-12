93 journalisten gedood dit jaar tijdens uitoefenen van job

Door: redactie

30/12/16 - 20u02 Bron: Belga

De Nederlandse fotograaf Jeroen Oerlemans werd dit jaar in de Libische stad Sirte doodgeschoten door een sluipschutter van IS. © anp.

Het afgelopen jaar zijn wereldwijd 93 journalisten en mediaprofessionals gedood tijdens het uitvoeren van hun job. Dat blijkt uit statistieken van de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ). Vooral Irak, Afghanistan en Mexico bleken gevaarlijk terrein.

Journalisten lopen vooral risico in landen die kampen met extremisme, terrorisme, gewapende conflicten of georganiseerde misdaad. De reporters in kwestie kwamen om nadat ze in een kruisvuur waren beland of werden het slachtoffer van al dan niet gerichte (bom)aanslagen.



Irak en Afghanistan bleken het gevaarlijkst. Daar kwamen in 2016 respectievelijk vijftien en dertien reporters om het leven. Mexico vervolledigt de top drie met elf gedode reporters. Ook Jemen, Guatemala, Syrië, India en Pakistan bleken riskant grondgebied.



Daling

In 2015 telde de IFJ wereldwijd nog 112 gedode journalisten. De daling in het totale aantal is volgens de federatie te danken aan Honduras, Libië, de Filipijnen en Zuid-Soedan, waar dit jaar beduidend minder reporters om het leven kwamen.