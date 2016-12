Veertig arrestaties bij razzia tegen IS in Turkije

Door: redactie

30/12/16 - 14u45 Bron: Belga

Turkse agenten in hoofdstad Ankara. (Archiefbeeld). © ap.

De Turkse politie heeft tijdens een razzia in de Zuid-Turkse provincie Adana 40 vermoedelijke aanhangers van de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) opgepakt. De operatie kreeg luchtsteun van helikopters. Dat meldt het staatspersbureau Anadolu.

De verdachten worden er onder andere van beticht propaganda gemaakt te hebben voor de soennitische jihadisten, meldde Anadolu voorts onder aanhaling van een niet nader genoemde bron. Bij een huiszoeking werden bovendien zes handgranaten in beslag genomen.



De Turkse regering acht IS voor vele aanslagen in Turkije verantwoordelijk. In buurland Syrië hebben Turkse troepen de terreurgroep intussen volledig uit het Turks-Syrische grensgebied verdreven.