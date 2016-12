Dokter zorgt voor doorbraak in opsporen kankers, maar zijn eigen zoon kon hij niet redden

Koen Van De Sype

30/12/16 - 14u01 Bron: Stamford Medicine journal, Daily Mail

Veertien was Milan Gambhir toen een agressieve en dodelijke hersentumor bij hem werd ontdekt. Zijn vader Sam - het hoofd van de afdeling radiologie aan de universiteit van Stanford in de Verenigde Staten - was een specialist in kankeronderzoek en hij stelde dan ook alles in het werk om hem beter te maken. Het resulteerde effectief in een doorbraak, maar voor Milan kwam hij te laat.

Milan Gambhir. © Sam Gambhir . De beproeving van de familie begon in oktober 2012. Sam was samen met zijn vrouw en enige zoon met vakantie aan Lake Tahoe, toen Milan hard in het water terecht kwam. Hij was van een vlot gevallen dat achter een boot werd aangetrokken. De jongen was gedesoriënteerd en verward en daarom werd beslist met hem naar het ziekenhuis te gaan. Daar onderging hij een CT-scan om te zien of hij geen hersenschudding had. Maar er bleek niets aan de hand te zijn.



Wartaal

Tot hij enkele dagen voor zijn vijftiende verjaardag in juli 2013 opnieuw onwel werd. Hij stootte een glas melk om en begon wartaal uit te slaan. Omdat ze dachten dat hij misschien een beroerte had, werd hij ook nu naar het ziekenhuis gevoerd, voor een MRI-scan. Maar die bracht iets heel anders aan het licht. Lees ook Matthew (39) verloor zijn beide benen op vakantie: "Volgend jaar loop ik weer"

Wetenschappers stoppen uitzaaiing kanker door blokkering vetopname lymfevaten

Fitnesser (23) ziet kanker haar lichaam verwoesten. En toont alles op Instagram

Milan bleek een 'glioblastoma multiforme' te hebben, een hersentumor van ruim zes centimeter. Dezelfde agressieve en dodelijk kanker die zijn vader al zo lang onderzocht in zijn lab. En waarvan hij wist dat amper 5 procent van de patiënten nog in leven was vijf jaar na de diagnose. Hij wist dus waar ze voor stonden. Het zette de man aan om nog gedrevener op zoek te gaan naar een remedie of iets dat de groei van de tumor zou vertragen. Hij werkte de klok rond en zocht overal ter wereld hulp.



DNA

Ondertussen onderging de jongen een operatie. En nog een keer toen de kanker in november 2014 terug bleek te zijn. Daarbij werden tumorcellen geoogst om daarvan het DNA te onderzoeken, zodat een gerichte kuur kon worden ontwikkeld. Een zeldzame en moeilijke procedure.

Het betekende meteen dat hij de tumor vermoedelijk opliep door de straling van de CT-scan die hij kreeg na zijn bootongeval aan Lake Tahoe Sam Gambhir Milan bleek net als zijn moeder Aruna - die ook al twee keer een kankerdiagnose kreeg - het Syndroom van Li-Fraumeni te hebben, een genetische mutatie waardoor iemand makkelijker kanker ontwikkelt. "Het betekende meteen dat hij de tumor vermoedelijk heeft opgelopen door de straling van de CT-scan die hij kreeg na zijn bootongeval aan Lake Tahoe", aldus zijn vader. "Iets wat voor een gemiddeld persoon niet erg is. Maar voor iemand met Li-Fraumeni wel."