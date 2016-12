Zeker zeven kompels komen om bij mijnongeval in India

Door: redactie

30/12/16 - 13u47 Bron: DPA

© afp.

Bij een ongeval in een koolmijn in India zijn zeker zeven kompels omgekomen, een aantal andere mijnwerkers is nog ingesloten. Donderdagavond stortte een deel van de koolmijn in de omgeving van Lalmatia in de noordoostelijke deelstaat Jharkhand in. Dat deelde exploitant Eastern Coalfields vandaag mee. Het bedrijf maakt deel uit van het staatsconcern Coal India.