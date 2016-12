Bedenker van de Kinder Surprise overleden

Door: redactie

William Salice, de bedenker van de Kinder Surprise, is gisterenavond op 83-jarige leeftijd overleden in Pavia, in het noorden van Italië. Dat maakte 'Color your life 'bekend, de stichting die hij voor jongeren had opgericht.

William Salice ging in 1960 bij het bedrijf Ferrero werken en werd daar de rechterhand van de visionaire baas Michele Ferrero, de vader van de boterham met (Nutella-)choco, die overleed in 2015.



In de jaren 70 zocht de chocolatier een manier om paaseieren het hele jaar door te kunnen verkopen. Door de seizoensgebonden verkoop konden de gietvormen voor de chocolade het grootste deel van het jaar niet gebruikt worden. Hij kreeg daarom het idee om er een verrassing in te steken.



De Kinder Surprise was geboren: een ei uit melkchocolade met daarin een plastieken capsule met onderdelen om klein speelgoed mee te maken. Het was een onmiddellijk succes en dat bleef ook zo: Ferrero verkocht miljarden Kinder Surprises en ze bestaan nu al meer dan veertig jaar. Naar eigen zeggen produceert het iedere maand zoveel eieren dat de Macroplaza van het Mexicaanse Monterrey ermee kan bedekt worden, een plein dat met zijn 400.000 m2 het op zes na grootste ter wereld is.



"Ferrero was de bedenker, ik was degene die het uitgewerkt heeft", zei Salice telkens weer. Nadien hielp hij veel andere producten ontwikkelen, zoals Ferrero Rocher. Salice ging in 2007 met pensioen en kreeg toen een bonus van 400.000 euro. Hij gebruikte dat geld om 'Color your life' op te richten, een campus-oefenschool aan de Italiaanse Riviera, die jongeren tussen 13 en 18 jaar helpt hun talenten te ontwikkelen.