Deze collega's hadden seks tijdens het kerstfeestje van het werk. Het filmpje gaat nu het kantoor rond

30/12/16 - 13u02 Bron: The Sun

Wat op een kerstfeestje gebeurt, blijft op het kerstfeestje. Niet dus. Twee collega's die met elkaar aan de rol raakten tijdens een eindejaarsparty van het Driver & Vehicle Licensing Agency (DVLA) in Swansea (Wales), zullen zich dat nog lang heugen. Een andere werknemer van hun kantoor filmde hen en deelde de beelden daarna in een Whatsapp-groep met het hele bedrijf.

De twee betrokkenen - die naar verluidt allebei een relatie hebben - hadden al flink wat op, toen ze zich terugtrokken op het damestoilet van het café waar het feest plaatsvond. Maar een collega had gezien wat zich aan het voltrekken was en besloot achter hen aan te sluipen. En hij maakte een filmpje van wat er allemaal gebeurde, vanuit het hokje naast het hunne. Kinderen niet toegelaten.

Op de beelden - die 43 seconden duren - is een brunette te zien in een zwarte jurk die het gezellig maakt met een grijzende collega, voor ze voluit van jetje beginnen te geven. Tot de man - die een geruit hemd draagt - opeens door heeft dat ze gefilmd worden.



Ruzie

Het ontaardde uiteindelijk in een gigantische ruzie en volgens collega's zouden de betrokkenen razend zijn dat de beelden werden gedeeld in een Whatsapp-groep met nagenoeg het hele bedrijf. Ze beraden zich of ze er stappen tegen kunnen ondernemen.



Geen commentaar

Het DVLA zelf wil geen commentaar geven, maar volgens interne bronnen zou het om een niet officieel kerstfeestje hebben gegaan en wordt wat er gebeurde beschouwd als een privéaangelegenheid.