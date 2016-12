Poetin reageert nu zelf: "Rusland gaat niemand het land uitzetten, diplomaten welkom op nieuwjaarsfeest"

Door: redactie

30/12/16 - 13u38 Bron: ANP

© ap.

De Russische president Vladimir Poetin zet dan toch geen Amerikaanse diplomaten het land uit. Dat heeft hij vandaag gezegd in Moskou. Eerder op de dag gonsde het van de geruchten dat de Russische president 35 VS-diplomaten de deur zou wijzen, nadat de Verenigde Staten gisteren hadden aangekondigd dat 35 Russische diplomaten het land uit moeten.

Die sanctie kwam er na de beschuldigingen dat Rusland de presidentsverkiezingen in de VS heeft proberen te beïnvloeden door cyberhacking. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken had de president voorgesteld om als tegenreactie meteen ook 35 VS-diplomaten uit te wijzen, maar dat heeft Poetin dus geweigerd.



Het Russisch staatshoofd kondigde aan dat de Amerikaanse diplomaten integendeel zelfs worden uitgenodigd op een nieuwjaarsfeestje in het Kremlin, samen met hun families.



Poetin behoudt naar eigen zeggen wel het recht om tegenmaatregelen te nemen. Het herstel van de Russisch-Amerikaanse betrekkingen zou dan weer bekeken worden in het licht van de toekomstige maatregelen van president-elect Donald Trump.



Sancties van Obama

De Amerikaanse president Obama stelde gisteren een reeks sancties tegen Rusland in, vooral gericht tegen de Russische inlichtingendiensten. Zo moeten 35 Russen die voor de inlichtingendiensten zouden werken het land uit.



Obama herhaalde dat Rusland acties heeft ondernomen die bedoeld waren om het Amerikaanse verkiezingsproces te beïnvloeden. Waar hij tot nu toe nog een kleine slag om de arm hield, zei hij ditmaal stellig dat "de diefstal en publicatie van gegevens alleen kan zijn aangestuurd door de hoogste niveaus van de Russische regering". Lavrov noemt de beschuldigingen ongefundeerd.