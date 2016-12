Zeventien mensen lopen CO-vergiftiging op bij indoorkarting in Duitsland

Door: redactie

30/12/16 - 10u23 Bron: Belga

Zeker 17 bezoekers van een indoorkarting in de Duitse stad Gross-Zimmern hebben gisterenavond een koolfstofmonoxidevergiftiging opgelopen, zo meldt de politie vandaag.

Een van de bezoekers kloeg over duizeligheid en misselijkheid, en verloor daarna het bewustzijn, waarna de hulpdiensten werden opgeroepen, zegt de politie. Andere bezoekers voelden zich ook duizelig, moesten braken of verloren het bewustzijn. In totaal werden uiteindelijk 17 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Niemand verkeert in levensgevaar.



De wedstrijden in de hal werden stilgelegd en het gebouw werd geëvacueerd en geventileerd. De oorzaak van het hoge CO-gehalte is nog onduidelijk.