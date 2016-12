Kettingbotsing in Nederland door spekgladde weg, bestuurder begint zowaar te schaatsen op de rijbaan

Door: redactie

30/12/16 - 10u08 Bron: ANP

De Haringvlietbrug in het Nederlandse Numansdorp bij Rotterdam was deze ochtend in beide richtingen urenlang afgesloten na ongelukken in de mist. Door de aanvriezende mist was het spekglad op de brug. Bij de kettingbotsingen waren zeker veertien auto's betrokken.

Volgens de politie van Rotterdam zijn zeven mensen gewond geraakt. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie sprak van "een grote chaos''. Kort na 09.00 uur ging de brug weer open, meldde Rijkswaterstaat. Kettingbotsing veroorzaakt door aangevroren mist. #a29 @vid @ANWBverkeer @Rijkswaterstaat @RTV_Rijnmond Nu nog steeds spekglad! pic.twitter.com/cJlqAAAVRO — Maikel Coomans (@maikelcoomans85) Spekgladde rijbanen op de Haringvlietbrug zorgen voor ravage. #A29https://t.co/C23ePbTwkc pic.twitter.com/GCFZRIDJAz — MediaTV (@mediatvnl)