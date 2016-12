Matthew (39) verloor zijn beide benen op vakantie: "Volgend jaar loop ik weer"

Koen Van De Sype

30/12/16 - 09u45 Bron: Manchester Evening News, Mirror

© Facebook.

Hij kroop door het oog van de naald toen hij op vakantie in Mallorca ineens in elkaar stuikte met een bloedvergiftiging. Matthew Parkes (39) lag maanden in coma en verloor zijn beide benen en een deel van zijn linkerhand. Maar hij spartelde erdoor en een jaar later staat hij op het punt om een droom in vervulling te gaan: hij krijgt nieuwe benen, nadat hij daarvoor ruim 16.000 euro inzamelde.

© Facebook. Enkele dagen, dat is alles wat Matthew uit het Britse Cheadle Hulme nog te leven had volgens de dokters nadat hij af te rekenen kreeg met scepsis in de zomer van 2015. Het was onschuldig begonnen, met een pijnlijke keel, maar zijn toestand ging snel achteruit en één voor één begonnen zijn organen uit te vallen. Dokters brachten hem in een coma om hem beter te kunnen behandelen. Ze vermoedden dat een streptokokkeninfectie aan de basis lag van de aandoening.



Bed

Maandenlang zaten zijn vrouw Pamela (41) en hun kinderen Sophie (5), Luka (12) en Helena (13) aan zijn bed, terwijl hij bewusteloos streed tegen ziektes en infecties. Door een slechte bloeddoorstroming werden zijn benen helemaal zwart, zodat ze moesten worden afgezet. Maar hij redde het en in het najaar van vorig jaar werd hij wakker gemaakt. Intussen is hij aan de beterhand en kreeg hij protheses om toch te kunnen stappen. Alleen, die passen niet perfect en veroorzaken veel pijn. Lees ook Er vallen al heel het jaar dode vogels uit de lucht in New Jersey. En niemand weet waarom

© Facebook. En daarom startte hij een inzamelactie om nieuwe kunstbenen te kunnen kopen. Terwijl hij campagne voerde om scepsis onder de aandacht te brengen. Afgelopen jaar haalde hij in totaal 16.000 euro op en daardoor kan hij nu zijn droom om weer normaal te kunnen stappen in vervulling zien gaan. In januari zal hij zijn benen aangemeten krijgen, net als een nieuwe duim en wijsvinger voor zijn linkerhand.



Schoolloop

"Het is echt heel belangrijk voor me", vertelt hij. "Ik ben graag buiten en ik doe altijd mee aan de schoolloop. Betere prothesen zullen een immens verschil maken." © Facebook.