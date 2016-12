Australië steunt Belgische kandidatuur voor zetel in VN-Veiligheidsraad

Door: redactie

30/12/16 - 06u05 Bron: Belga

Buitenlandminister Didier Reynders met links zijn ambtgenoot Julie Bishop, midden minister van Financiën met Belgische roots Mathias Cormann en uiterst rechts de Belgische ambassadeur in Australië, Jean-Luc Bodson. © belga.

Australië zal de kandidatuur van België steunen voor een zitje als niet-permanent lid van de VN-Veiligheidsraad in 2019 en 2020. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders vandaag gezegd, tijdens een persconferentie op de derde dag van zijn bezoek aan Australië.

Minister Reynders bezoekt tijdens de eindejaarsperiode Australië, Nieuw-Zeeland en Fiji, met als voornaamste doel hun steun te verwerven voor een Belgische zetel in de VN-Veiligheidsraad. "België zit in dezelfde groep als Duitsland en Israël, en campagne voeren is dus heel belangrijk", aldus Reynders.



Akkoord

De minister ontmoette woensdag de Australische premier Malcolm Turnbull en zijn Australische ambtsgenote Julie Bishop. Gisteren zei Reynders dat Australië en België tijdens die ontmoeting afspraken elkaar te steunen. "Het is een akkoord over de Veiligheidsraad. Wij hebben onze kandidatuur nu, en zullen later die van Australië steunen (in 2029, red.)"



Australië ambieert daarnaast een zitje in de VN-Mensenrechtenraad, waar België sinds begin dit jaar deel van uitmaakt. Ook daarvoor beloofde Reynders de steun van België.



Klimaatdoelstellingen

Andere centrale thema's tijdens zijn bezoek aan Australië waren de klimaatdoelstellingen en het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Australië. De minister acht het mogelijk dat hiervoor in de eerste drie maanden van volgend jaar een Europese onderhandelingsmandaat voor wordt afgeleverd.



Exportland

Reynders benadrukte dat dergelijke verdragen erg belangrijk zijn, omdat België voornamelijk een exportland is. "België exporteert veel, niet enkel bier en wafels, maar zelfs ministers van Financiën", grapte Reynders tegenover de aanwezige Australische pers. Dat laatste was een verwijzing naar Mathias Cormann, de Australische Financiënminister die in Duitstalig België geboren werd.



Volgende week brengt minister Reynders een nog een bezoek Fiji en Nieuw-Zeeland, waar hij onder meer de Nieuw-Zeelandse Buitenlandminister zal ontmoeten.