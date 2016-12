"Rusland sluit Engelstalige school in Moskou als reactie op Amerikaanse sancties"

Door: Redactie

30/12/16 - 05u30

De Russische ambassade in de Amerikaanse hoofdstad Washington. © reuters.

De Russische regering heeft opdracht gegeven een Engels-Amerikaanse school in Moskou te sluiten. Volgens nieuwszender CNN is dat een reactie op het Amerikaanse besluit om Rusland te straffen voor hacks.

De Amerikaanse president Barack Obama kondigde gisteren een hele lijst maatregelen aan om de Russen dwars te zitten na computerinbraken tijdens de Amerikaanse verkiezingen. Obama zei dat 35 Russen het land moeten verlaten. Ook kondigde hij de sluiting van twee Russische complexen op Amerikaans grondgebied aan. Rusland reageerde meteen woedend en kondigde aan vandaag met tegenmaatregelen te komen. Een eerste aankondiging kwam gisteren al met het sluiten van de Anglo-American School van Moskou. Daar krijgen kinderen van Amerikaans, Brits en Canadees ambassadepersoneel les. De Russische regering besloot ook dat het vakantiehuis van de Amerikaanse ambassadeur in Serebryany Bor gesloten wordt. Amerikaanse diplomaten lastiggevallen Volgens de Wall Street Journal worden Amerikaanse diplomaten in Rusland al langer lastiggevallen. Ze zouden onnodig worden aangehouden op straat, en hun persoonlijke informatie wordt op televisie uitgezonden, aldus de krant.

De Russische ambassade in Londen zei op Twitter dat Obama's maatregelen "een déjà vu aan de Koude Oorlog" zijn. De woordvoerder van de Russische president Vladimir Poetin noemde de sancties eerder al "ongegrond" en "illegaal volgens internationaal recht". Hij twitterde: "Het mag duidelijk zijn dat de Russische gepaste en gelijkende reactie ambtenaren in Washington niet op hun gemak zal stellen."



"NSA bespioneerd"

Inmiddels melden Amerikaanse media dat journalisten worden weggestuurd bij het Russische ambassadecomplex in de staat Maryland. Het is één van de twee gebouwen die binnen 72 uur gesloten moeten worden. Een helikopter van nieuwszender NBC laat zien dat er agenten bezig zijn rond het complex met het installeren van lichten en antennes. Volgens de Amerikaanse regering gebruiken de Russen de panden voor het verzamelen van inlichtingen.



NBC zegt dat inlichtingendienst NSA bespioneerd werd vanaf het complex. De regering-Obama beschuldigt Rusland ervan tijdens de presidentsverkiezingen hacks te hebben gepleegd om Donald Trump aan de overwinning te helpen. Rusland heeft dat altijd ontkend. Ook Trump noemt de beschuldigingen belachelijk.