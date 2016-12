"Miljard mensen zullen via internet live vuurwerk in Sydney volgen"

Door: redactie

30/12/16 - 05u15 Bron: Belga

© thinkstock.

Meer dan een miljard mensen over heel de wereld zullen via Facebook en Twitter live het spectaculaire vuurwerk in Sydney aanschouwen. Het is de eerste keer dat het wereldberoemde vuurwerk wereldwijd live gestreamd zal worden via Facebook en YouTube.

Enkel al vanop de Harbour Bridge zullen meer dan 20.000 vuurwerkpijlen worden afgeschoten. Vanop boten en andere locaties in Sydney Harbour zullen nog eens 100.000 pijlen in de lucht worden geschoten. In totaal zal zaterdag middernacht (14.00 uur Belgische tijd) 120 ton vuurwerk worden afgeschoten. Er worden tot 1,6 miljoen toeschouwers verwacht langs het water. Dit jaar zal tijdens het vuurwerkspektakel een eerbetoon worden gehouden aan sterren die in het afgelopen jaar zijn overleden, zoals David Bowie en Gene Wilder.



Beroemdste vuurwerkshow ter wereld

De burgemeester van Sydney, Clover Moore, verklaarde dat "de beroemdste vuurwerkshow ter wereld" dit jaar door nieuwe digitale technologie over de hele wereld rechtstreeks bekeken zal kunnen worden. "Tot een miljard mensen zullen mogelijk samen met ons vieren", aldus Moore.



Politieagenten

De stad Sydney heeft 3.000 extra politieagenten opgetrommeld voor oudejaarsavond. De activiteiten van de inlichtingendiensten werden opgedreven en er is een evacuatieplan op poten gezet, aldus adjunct-politiecommissaris Mick Fuller. Donderdagavond werd nog een man opgepakt die via het internet bedreigingen had geuit over de oudejaarsnacht in Sydney, maar de politie liet al weten dat het om een geïsoleerd incident gaat en er geen specifieke bedreigingen zijn tegen Sydney op oudejaarsavond.



Het vuurwerk is live te bekijken via www.sydneynewyearseve.com, via de Facebookpagina van de openbare omroep ABC (www.facebook.com/ABCTV/) of het YouTube-profiel van de zender (www.youtube.com/user/NewsOnABC).