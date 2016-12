Zware trucks moeten in New York aanslag zoals in Nice en Berlijn voorkomen

Door: redactie

30/12/16 - 08u38 Bron: NYPD, VTM Nieuws

Er zijn nu al veel politiepatrouilles in New York in de aanloop naar de festiviteiten. © reuters.

Elk jaar komt aan het beroemde Times Square een grote mensenmassa samen om het glas te heffen op het nieuwe jaar. Om de feestelijke overgang van oud op nieuw in New York zo veilig mogelijk te laten verlopen, wordt niets aan het toeval overgelaten. Rond Times Square zullen trucks gevuld met zand geparkeerd worden om dramatische scenario's zoals in Nice en in Berlijn te vermijden, meldt de politie.