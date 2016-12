Deze Uber-chauffeur is een held nadat hij een gesprek op zijn achterbank afluisterde

Koen Van De Sype

Toen Uber-chauffeur Keith Avila maandag drie vrouwen oppikte die om een rit hadden gevraagd, had hij nooit kunnen vermoeden wat zich enkele minuten later op zijn achterbank zou afspelen. De man uit Sacramento in de Amerikaanse staat Californië hoorde hun gesprek en besefte dat er iets heel erg mis was. En hij redde zo waarschijnlijk een vermist 16-jarig meisje.

"De vrouwen droegen weinig verhullende kledij en een van hen leek heel jong", vertelt de man. "Ze wilden naar een Holiday Inn-hotel in Elk Grove."



Hij hoorde de twee vrouwen tegen het meisje bezig en wist meteen dat er iets niet in de haak was. "Ze zeiden haar dat ze de man moest knuffelen en vragen of hij geen wapens had", gaat hij verder. "Daarna moest ze haar donatie vragen. Die moest ze eerst vragen."



Pooiers

Meteen had hij door dat het om pooiers ging die met een meisje op stap waren. En omdat die laatste nog zo jong leek, belde hij meteen nadat hij hen had afgezet de politie. Die was onmiddellijk ter plaatse. Lees ook Uber schort proefproject met zelfrijdende auto's op

Pooiers Destiny Pettway en Maria Westley. © YouTube.