"Lichaam in uitgebrande auto waarschijnlijk van vermiste Griekse ambassadeur"

Door: redactie

30/12/16 - 03u30 Bron: Reuters

De Griekse ambassadeur Kyriakos Amiridis na zijn bezoek aan de Braziliaanse president Temer in mei. © afp.

BRAZILIE De Braziliaanse politie vermoedt dat het lichaam dat gevonden is in een uitgebrande auto in Rio de Janeiro dat van de Griekse ambassadeur Kyriakos Amiridis (59) is. De man werd sinds drie dagen vermist. Dat meldt het televisiekanaal Globo.

BREAKING: Police of Rio find body that can be of the Greek ambassador Kyriakos Amiridis. More information below. — Últimas Notícias (@UltimasBrasil) Thu Dec 29 00:00:00 MET 2016

De ambassadeur werd maandagavond voor het laatst gezien toen hij vertrok bij vrienden van zijn vrouw in een arm en gewelddadig deel van de stad. Dinsdag gaf zijn vrouw hem als vermist op. Eerder ging de politie niet uit van een ontvoering, aangezien ze niet gecontacteerd zijn voor losgeld.



Witte uitgebrande auto

Op beelden was een witte uitgebrande auto te zien in de buurt waar de ambassadeur voor het laatst gezien is, Nova Iguacu. De nummerborden van de auto komen overeen met die van Amiridis huurwagen. De Griekse ambassade wil niet bevestigen dat de ambassadeur vermist is en laat enkel weten dat de ambassadeur tot 9 januari in Rio op vakantie is. De ambassade zelf bevindt zich in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia.



Topdiplomaat

Amiridis was al sind 1985 diplomaat en was vanaf begin dit jaar in het Zuid-Amerikaanse land gestationeerd, na eerder al van 2001 tot 2004 als consul-generaal in Rio gewerkt te hebben.