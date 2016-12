Politie Sydney arresteert man die oudejaarsnachtsvieringen bedreigt

Door: redactie

30/12/16 - 02u30 Bron: Belga

Luchtfoto van het centrum van Sydney. © thinkstock.

In Sydney werd gisterenavond een veertigjarige man gearresteerd die op een blog dreigementen had geuit over oudejaarsnacht in de stad. Agenten van de antiterreureenheid arresteerden de man, die was ingevlogen vanuit Londen, gisterenavond op de luchthaven van Sydney.