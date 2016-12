"Wapenstilstand Syrië binnen twee uur al geschonden"

Door: Redactie

30/12/16 - 01u30

Kinderen in Damascus zoeken tussen de puinhopen in de Syrische hoofdstad naar hout voor vuurtjes om op te koken en warm te blijven. © afp.

Minder dan twee uur na het ingaan van het staakt-het-vuren is er weer gevochten in Syrië. Dat melden waarnemers en een rebellenleider. Ook vlak voor de wapenstilstand kwamen bij luchtaanvallen in de buurt van de hoofdstad Damascus minstens 22 mensen om, aldus het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.