Veel te vroeg geboren drieling overleeft, maar dan slaat noodlot alsnog onverwacht toe

De drieling van Rachel Park kwam veertien weken te vroeg ter wereld. Dolgelukkig was de 39-jarige vrouw dan ook toen ze haar dochters na tien maanden in het ziekenhuis mee naar huis mocht nemen voor de kerstperiode. Vorige week vertelde ze in een interview nog dat Poppie, Molly en Evelyn de enige kerstcadeautjes waren die ze écht wilde. Nu is Rachel echter plots zelf gestorven. De precieze doodsoorzaak is nog niet bekend, vast staat wel dat er geen verdachte omstandigheden mee gemoeid zijn.

"Ze zijn alle drie door het oog van de naald gekropen, maar nu stellen ze het goed", vertelde de administratieve manager opgelucht voor de camera van ITV. "In het begin hadden we nog te horen gekregen dat we ons aan het ergste moesten verwachten. Ze hebben een hele strijd achter de rug, maar nu groeien ze goed. We kijken uit naar Kerstmis, ze zullen omsingeld worden door speelgoed!"



"We gaan er voor zorgen dat hun eerste Kerstmis heel speciaal wordt", voegde kok Steven toe. "We hadden zo'n schrik dat ze het niet zouden halen, nu gaan we dubbel feesten." © ITV.

Bij een vierde IVF-poging was het eindelijk raak voor het koppel. "Na zes weken ontdekte ik dat ik zwanger was", aldus Rachel in een eerder interview. "Eerst zagen ze maar twee hartjes kloppen. Een tweeling, daar keken we zo hard naar uit."



Twee weken later volgde echter verrassend nieuws: de tweeling bleek een niet-identieke drieling te zijn. "Kinderwagens, wiegjes,... Vorige kerst moesten we plots alles in drievoud kopen."



De baby's hadden normaal gezien op 12 juni ter wereld moeten komen, maar na 22 weken begon haar bloeddruk te stijgen en werkten haar nieren en lever niet meer naar behoren. Alle tekenen wezen op zwangerschapsvergiftiging. © Facebook.