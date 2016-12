VS nemen sancties tegen Russische hacking: 35 diplomaten worden land uitgezet

Door: redactie

De Verenigde Staten hebben vandaag 35 Russische diplomaten te kennen gegeven dat ze binnen 72 uur het land uit moeten zijn. Afnemend president Barack Obama heeft het daartoe reikende besluit vandaag ondertekend.

"Alle Amerikanen zouden gealarmeerd moeten zijn door de Russische acties." Barack Obama

35 diplomaten uit de Russische ambassade in Washington en het consulaat in San Francisco zijn "non grata" verklaard, wat betekent dat ze het land uit moeten.



Twee Russische "recreationele" vestigingen, in de staten Maryland en New York, en die door "Russisch personeel worden gebruikt voor inlichtingen-gerelateerde doeleinden", gaan dicht. Volgens een regeringsbron mag daar vanaf morgenmiddag geen Rus meer binnen. Er zijn sancties tegen de Russische inlichtingendiensten GRU en FSB, vier hooggeplaatste officieren van de GRU en drie bedrijven die veronderstelde ondersteuning hebben geboden aan de cyberoperaties van de GRU.



Obama beloofde nog andere maatregelen, "op het moment dat wij kiezen" en waarvan sommige geheim blijven.



Volgens het Amerikaanse staatshoofd komen de strafmaatregelen er na "herhaaldelijke vertrouwelijke en publieke waarschuwingen" aan de Russische regering. Ze zijn een "noodzakelijk en gepast" antwoord op pogingen van Rusland "om de Amerikaanse belangen te schaden, in schending van de geldende internationale gedragsnormen".



"Alle Amerikanen zouden gealarmeerd moeten zijn door de Russische acties", zei de president. Russische inmenging in de VS-verkiezingen via cyberhacking is "onaanvaardbaar en wordt niet getolereerd".



De Amerikaanse president riep zijn bondgenoten op om in te gaan tegen Russische pogingen tot "inmening in het democratisch proces".



Het Kremlin heeft eerder al ontkend met cyberoperaties zich met de Amerikaanse verkiezingen te hebben bemoeid.