"Stuur vluchtelingen terug naar Afrika": Merkel krijgt tegenwind van zusterpartij CSU na aanslag Berlijn

29/12/16

Horst Seehofer, topman van de Christlich-Soziale Union (CSU). © epa.

De Duitse conservatieve partij CSU, coalitiepartner en zusterpartij van de CDU van bondskanselier Angela Merkel, wil de vluchtelingenstroom over de Middellandse Zee indijken. In de nasleep van de aanslag in Berlijn van 19 december wil de Beierse Christlich-Soziale Union (CSU) de bootvluchtelingen terugsturen naar Afrika in plaats van hen te blijven opvangen in Europa.

De CSU is altijd al een koele minnaar geweest van de 'opendeurpolitiek' van Angela Merkel. Onder het motto 'Wir schaffen das' zijn er sinds medio 2015 in Duitsland zowat 1,1 miljoen vluchtelingen opgevangen uit onder meer Syrië, Irak en Afghanistan. De Beierse sociaaldemocraten willen dit aantal sowieso beperkt zien tot 200.000 per jaar. De aanslag door een Tunesische asielzoeker, die vorige week in Berlijn aan twaalf mensen het leven kostte, doet de CSU vrezen dat er nog meer potentiële terroristen rondlopen onder de vluchtelingen die op Duitse bodem verblijven.



Met de verkiezingen van september 2017 in het vooruitzicht, versterkt de CSU zijn houding tegenover vluchtelingen. Zij vrezen de pas afgesneden te worden door de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD). Die zijn voorstander van de harde lijn jegens vluchtelingen en achten Angela Merkel verantwoordelijk voor de aanslag in Berlijn.



"Het kan niet langer dat alle vluchtelingen zomaar in Europa opgevangen worden", staat volgens de krant Rheinische Post te lezen in een interne nota aan de volksvertegenwoordigers van de CSU. "Dit moet stoppen omdat het de enige manier is om de georganiseerde misdaad van de mensensmokkelaars op de Middellandse Zee een halt toe te roepen".



Dit jaar zijn er volgens officiële cijfers 358.403 migranten en vluchtelingen via de Middellandse Zee in Europa beland, meestal in Griekenland en Italië. Vijfduizend van hen overleefden de overtocht niet.