Miljoenenschade na brand in vluchtsimulator op luchthaven van Frankfurt



29/12/16 - 18u16 Bron: DPA

© ap.

Een brand in een kantoorgebouw van de Duitse luchtvaartmaatschappij Condor op de luchthaven van Frankfurt heeft vanmiddag een schade van rond de 16 miljoen euro veroorzaakt. "De oorzaak was vermoedelijk een technisch defect in een vluchtsimulator", zei een woordvoerster van de Duitse politie.