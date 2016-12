Vrouwen op Chileens fregat in het geniep gefilmd

Door: redactie

29/12/16 - 19u20

Presidente Michelle Bachelet sprak haar afschuw uit. © reuters.

De ser efectivo lo ocurrido en la fragata Lynch, es inaceptable. ¡Terminemos con todas las formas de violencia contra las mujeres! — Michelle Bachelet (@mbachelet) Thu Dec 29 00:00:00 MET 2016

De Chileense marine is in opspraak geraakt doordat aan boord van een oorlogsschip vrouwelijke personeelsleden bespioneerd werden door mannelijke collega's. Dat is althans de verdenking tegen zeker acht opvarenden van het fregat Admiraal Lynch, volgens media in het Zuid-Amerikaanse land.



Aan boord van het schip hebben onderzoekers complexe technische systemen gevonden op strategische plekken, schreef de krant Estrella de Valparaiso. De zaak kwam aan het licht toen een matroos via een WhatsApp-groep opnames van vrouwelijke collega's binnengekregen had. Kennelijk hingen camera's in hun vertrekken.



President Michelle Bachelet van Chili sprak op Twitter haar afkeuring uit. "Als het waar is wat er op het fregat Lynch gebeurd is, dan is dat onacceptabel. Laten we alle vormen van geweld tegen vrouwen beëindigen!" Minister van Defensie Jose Antonio Gomez voegde eraan toe dat de acties bestraft moeten worden op een manier die "een voorbeeld stelt".