Was eerste Tsjechoslowaakse president bastaard van keizer Frans Jozef I? DNA-test moet mysterie oplossen

Door: redactie

29/12/16 - 18u27 Bron: BBC News

Frans Jozef I (links) en Tomas Mazaryk © Wikimedia Commons, Lomen Brothers.

Een Tsjechische wetenschapper voert momenteel DNA-tests uit op kledij die gedragen werd door Tomas Garrigue Masaryk, de eerste president van Tsjechoslowakije. Die moeten een antwoorden bieden op de vraag die historici al bijna een eeuw in de ban houdt: was hij de bastaardzoon van Frans Jozef I, de keizer van Oostenrijk?

Frans Jozef I © Wikimedia Commons. Masaryks moeder was Theresia Kropaczek, een kokkin op het kasteel van Hodonin, dat nu in Slowakije ligt. Maar in december 1849, toen de negentienjarige Frans Jozef er logeerde, viel Hodonin binnen het Habsburgse rijk.



Kropaczek trouwde in augustus 1849 met haar collega Jozef Masaryk en beviel amper zeven maanden later van Tomas. Lees ook Waarom het einde van de wereld echt nabij is, volgens deze wetenschapper

Mysterie ontrafeld: waarom de mens geen penisbot heeft

Nederlandse ex-commandant voorspelt wereldoorlog in 2020

Speculaties Tomas Mazaryk © Wikimedia Commons: Lomen Brothers. De suggestie dat Frans Jozef in werkelijkheid de vader van Tomas is, is volledig gestoeld op speculatie. Er bestaat geen zekerheid dat Frans Jozef in de zomer van 1849 in Hodonin verbleef, al was het kasteel een vast buitenverblijf van de Habsburgers. Er is ook geen bewijs dat Theresia Kropaczek en de keizer elkaar ooit echt ontmoet hebben, maar dat kon de geruchten niet drukken.



Eerst en vooral was de Duitssprekende Theresia tien jaar ouder dan haar echtgenoot, een ongeletterde Slowaakse koetsier. Ze kwam ook uit een hogere sociale klasse. Daarbij komt nog dat Tomas - een jongetje van nederige komaf uit Moravië - schijnbaar zijn hele leven lang een hand boven het hoofd gehouden werd.

Aristocratie De Tsjechische documentairemaker David Vondracek wil het mysterie nu voor eens en altijd oplossen. "Veel dingen kloppen niet helemaal", merkt hij op. "Zelfs als kind bewoog Mazaryk zich in aristocratische kringen. Hij was een leraar voor de rijkste Oostenrijkse families".



Vondracek vindt het verbazingwekkend dat Masaryk door de academie van Brno van school werd gestuurd omwille van een onenigheid met de directeur, maar dat hij dan wel werd opgenomen in het meest prestigieuze gymnasium in Wenen. "En een van zijn grootste weldoeners was de Weense politiechef Anton von Le Monnier, die een vertrouweling van Frans Jozef was," voegt hij eraan toe.