"Dertien kinderen, maar nooit een cent schulden gehad: zo flikken we dat"

Sven Van Malderen

29/12/16 - 18u24 Bron: Business Insider

© Kos.

Rob Fatzinger is vader van dertien kinderen in Maryland. Hoewel hij lange tijd de enige kostwinner van het gezin was, gaat hij er prat op nooit in de schulden gezeten te hebben. In een opiniestuk op Business Insider legt de man uit hoe hij en zijn echtgenote Sam dat voor elkaar gekregen hebben. Een verhaal van opoffering en doorzettingsvermogen, maar ze hebben er ook heel wat voor in de plaats gekregen.

© Facebook/Sam Lancaster Fatzinger. "Mijn vrouw en ik zijn 25 jaar getrouwd", steekt Fatzinger van wal. "Ik ben 49 en zij is 46 jaar. We hebben dertien kinderen, die tussen 2 en 24 jaar oud zijn. De eerste twaalf hebben we zelf op de wereld gezet. Over de peuter hebben we voogdij. We hopen dat we hem definitief kunnen adopteren, maar dat is een ander verhaal."



"Mijn vrouw komt uit een groot gezin, iets dat ze zelf ook altijd gewild heeft. Dat besefte ik maar al te goed toen ik haar ten huwelijk vroeg. 'Welke idioot gaat er jou anders tien kinderen, een huis met een wit hek en een hond geven?', vroeg ik haar. Het antwoord? 'Dood die hond, maak er elf kinderen van en we hebben een deal' (bij het ontstaan van dit gezin is geen enkele viervoeter omgekomen, dat wil ik toch even beklemtonen)."



Thuisonderwijs

"Onze oudste dochter is 24 jaar en getrouwd. Net na haar 21ste verjaardag is ze afgestudeerd, nu heeft ze een mooie job. De vier volgende studeren nog aan de hogeschool, twee van hen zullen dit jaar afstuderen. Nog eens vier anderen zitten in het middelbaar, twee in het lager onderwijs en de laatste twee moeten nog niet naar school. Tot en met het middelbaar geeft mijn vrouw hen thuisonderwijs. Enkel in de laatste jaren krijgt ze assistentie van privéleraars, dat kost jaarlijks omgerekend 2.400 euro per kind. Maar daar staat tegenover dat onze zonen en dochters één of zelfs twee jaar sneller dan normaal hun middelbaar achter de rug hebben." © Facebook/Sam Lancaster Fatzinger.

"Zeker in het begin niet breed gehad"

"Mijn vrouw en ik zijn altijd heel zuinig geweest. En maar goed ook: op de hypotheek op ons huis na hebben we nooit schulden gehad. Aan auto- of studentenleningen doen we niet mee."



"Vooral in het begin van ons huwelijk hadden we het niet breed. Tussen 1990 en 2000 baatten we een boekenwinkel uit. Daarnaast verdiende ik hier en daar een centje bij, door gras te gaan maaien bijvoorbeeld. Er kwam zo'n 36.000 dollar (34.500 euro) per jaar binnen, veel konden we toen nog niet opzij zetten. In de zomer van 2000 moesten we de boeken dichtdoen (bedankt daarvoor, Amazon)."



Van 38.000 naar 100.000 euro

"Nadien ging ik mij op aanraden van een vriend met computersoftware bezighouden. Een goede beslissing, mijn loon steeg op jaarbasis gaandeweg van 38.000 euro naar 100.000 euro. Het bedrijf waar ik werk, levert ook mooie voordelen op vlak van verzekeringen, vakantieregelingen en een pensioenplan."



"Tel het geld van de bijbaantjes erbij en dan komen we op zo'n 105.000 euro per jaar. Een mooi bedrag, maar vergeet niet dat elf van onze kinderen nog altijd thuis wonen. En dat we in Bowie wonen, een allesbehalve goedkope buurt." © Facebook/Sam Lancaster Fatzinger.

Uitgaven

"Rond 2005 kregen we dan toch wat ademruimte, tegenwoordig lukt het ons zelfs om zo'n 30% van het loon te gebruiken als spaargeld. De uitgaven zijn nochtans niet mis: jaarlijks 14.450 euro aan eten (oftewel 99 cent per maaltijd per persoon: daar kan McDonald's niet tegenop), maandelijks 445 euro aan opknapwerken (ons huis is oud en tochtig), 215 euro aan medische kosten, 145 euro aan benzine (ik werk van thuis, een enorme besparing op zowel tijd als geld) en 190 euro voor allerhande activiteiten met de kinderen."



"In totaal houden we nu toch zo'n 172.000 euro achter de hand, plus dan nog eens 5.750 euro op een speciale rekening voor noodgevallen. Onze woning is intussen ook afbetaald, maar daarover later meer."



"Ik verdien in de zomer zo'n 3.350 euro bij door gras te gaan maaien. Mijn vrouw gaat soms babysitten of privéles geven, goed voor zo'n 1.500 à 2.000 euro per jaar. Dat geld gaat meteen naar onze individuele pensioenrekening. We verkopen ook overbodige spullen op eBay, dat levert jaarlijks tussen de 500 en 2.000 euro op. Maar intussen hebben we zowat alles verkocht dat we konden missen. Het enige waardevolle dat nog rest, zijn de kinderen. Maar dat zal eBay niet aanvaarden zeker? Dit jaar schat ik dat we een bedrag tussen de 33.500 en 38.000 euro hebben kunnen sparen." © Facebook/Sam Lancaster Fatzinger.

Woning

"Ons huis hebben we in de lente van 2000 voor een prikje op de markt kunnen kopen (143.000 euro in totaal; 48.000 euro meteen op tafel, de rest via hypotheek). We hebben over de jaren heen herstellingen gedaan en bijgebouwd. Nu hebben we acht slaapkamers en drie badkamers, net gepast voor ons. In 2012 was onze hypotheek afbetaald. We deden het zo snel mogelijk, voor ons eigen mentaal welzijn. We haten schulden en hebben er alles aan gedaan om er nooit te hebben. Onze woning is nu pakweg 380.000 euro waard."



"In de voorbije jaren hebben we het geld dat normaal naar de hypotheek ging categoriek gespaard. Dat is een belangrijk punt: we hebben heel bewust de keuze gemaakt om geen enkele cent over de balk te gooien. We hadden inderdaad geen financiële kopzorgen meer, maar dat betekende niet dat we ons geld nu plots moesten uitgeven aan nieuwe auto's, chique kleren of dure reizen. Ruim 1.500 euro gaat op die manier maandelijks naar onze spaarrekeningen." © Facebook/Sam Lancaster Fatzinger.

Voeding

"Aan voeding geven we maandelijks het meest uit. Die bengels willen minstens drie keer per dag eten. Vorige maand lukte het ons om met 1.250 euro toe te komen. Het zijn niet alleen onze jongens (8 stuks) die wat kunnen verzetten, de vijf meisjes én mijn vrouw slaan ook heel wat binnen."



"Af en toe gaan we naar een restaurant, maar onze boodschappen doen we in de Aldi. Een enorme aanrader. We kopen gewone dingen: kip, rundsgehakt, varkensgebraad, rijst, fruit en groenten."



"Eten gooien we nooit weg! De overschotten gebruiken we voor de lunch van de volgende dag. Het ontbijt houden we simpel: cornflakes, eieren, havermout, geen dure sneetjes vlees of biologische producten. Niet dat we niet zouden willen, met zo veel mondjes aan tafel is dat gewoon niet haalbaar. Al onze kinderen zijn gezond en hebben een goed gewicht. Ze drinken veel melk, in die mate zelfs dat ik wou dat ik hier een koe of drie staan had. En water (van de kraan) is ook populair." © Facebook/Sam Lancaster Fatzinger.

Geld uitgeven

"Mijn kinderen leren al heel vroeg dat ze moeten werken voor hun geld. Vanaf hun twaalfde kunnen ze al gaan babysitten, gras maaien of sneeuw ruimen. Hout vasthouden, maar tot nu toe blijken het goede spaarders. Ze moeten dan ook zelf betalen voor hun iPods, telefoons, auto's en benzine."



"De vijf oudste kinderen hebben al een wagen, maar wel altijd tweedehands. Mijn vrouw en ik hebben er dan ook nog eens drie staan. Het lijkt soms een oldtimershow op onze oprit."

Onderwijs

"Onze kinderen zijn klaar met 'high school' als ze 16 of 17 jaar zijn. Dankzij thuisonderwijs kan je heel wat voorsprong nemen, in dit geval één of zelfs twee jaar. Mijn vrouw en ik raden hen daarna aan om minstens twee jaar verder te studeren, maar dan wel op eigen kosten. Tot nu toe hebben ze allemaal die stap gezet. Sommigen konden dankzij onder meer studiebeurzen het hele bedrag op tafel leggen, bij de anderen hebben we een stukje bijgelegd. Maar het bleef hun eigen geld." © Facebook/Sam Lancaster Fatzinger.