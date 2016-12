Strafonderzoek naar premier Netanyahu

Door: redactie

29/12/16

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu wordt "in de loop van de komende dagen" ondervraagd door de politie in een strafonderzoek dat tegen hem loopt, meldde de Israëlische radio vandaag. Een lokale tv-zender had gisteren al gemeld dat de procureur-generaal groen licht gegeven heeft voor dat onderzoek tegen de premier.

De Israëlische politie bevestigde nog dat het publiek "te zijner tijd" geïnformeerd zal worden over waarrond het onderzoek draait. De politie beklemtoonde wel dat de informatie die verschillende Israëlische media publiceren talrijke "benaderingen" en "speculaties" over deze zaak bevatten.



Volgens de media gaat het om twee aanklachten over corruptie en frauduleuze financiële activiteiten.



De onthullingen komen er kort nadat twee parlementsleden van de oppositie het Hooggerechtshof hadden geïnterpelleerd over waarom de procureur-generaal nog geen onderzoek was gestart ondanks de volgens hen "verpletterende bewijslast".



In mei had de Israëlische staatscontroleur al kritiek geuit op de vliegtuigreizen van Netanyahu en zijn familie toen hij minister van Financiën was, van 2003 tot 2005. In het rapport werd gewezen op mogelijke belangenconflicten.