Legende Raspoetin leeft voort honderd jaar na moord

Op 30 december 1916 werd de Russische monnik Grigori Raspoetin vermoord in Sint-Petersburg. Honderd jaar na de dood van de vertrouweling van de laatste Russische tsaar Nikolaj II, kent Rusland een gevoelige relatie tussen de orthodoxe kerk en de staat. De religieuze samenleving wordt beschouwd als een belangrijke steun voor het binnenlandse politieke systeem.

"Sinds het einde van de Sovjet-Unie, een kwarteeuw geleden, is het religieuze geloof sterker geworden. Na jaren aan de zijlijn, vindt religie zichzelf terug in het centrum van de maatschappij", aldus politiek analist Sergej Oesjakov. Russisch president Vladimir Poetin beschouwt de kerk als een bondgenoot in de strijd tegen de vermeende aftakeling van traditionele waarden. Waarnemers geloven dat de kerk het beleid van Poetin wil legitimeren. Critici hekelen dan weer een "onkies bondgenootschap" tussen kerk en staat. Sinds 2013 is een vaag concept van heiligschennis strafbaar in Rusland. "De heiligschennis-wet is duidelijk een reactie op het controversiële optreden van de vrouwenpunkband Pussy Riot in de Christus Verlosserkathedraal", aldus oppositieleider Aleksej Navalny. Pussy Riot had toen tegen Poetin geprotesteerd. Raspoetin werd het slachtoffer van verwanten van de laatste Russische tsaar. Zijn lichaam werd aangetroffen in de rivier Neva, met schotwonden en sporen van zware marteling. "Met zijn nabijheid tot de macht en zijn wonderbaarlijke levensstijl, maakte hij vele vijanden", aldus historicus Ivan Oespenski.

Evenzeer bekend voor mirakels als voor orgiën

Raspoetin had een rol dicht bij het leiderschap van het land. In het begin van vorige eeuw reisde de vaak als charismatisch omschreven monnik naar het huidige Sint-Petersburg. Hij verwierf er invloed in de hofhouding van de tsaar. Raspoetin, afkomstig van Siberië, staat nu evenzeer bekend voor mirakels als voor orgiën. Hij cultiveerde een reputatie van een vrome gelovige, maar zou ook in staat zijn geweest de levensbedreigende ziekte van de troonopvolger te behandelen. Terwijl hij prestige en politieke invloed verzamelde, kreeg hij ook vijanden tegen zich.



Zijn almaar toenemende populariteit en unieke status aan het hof waren een bron van jaloezie. Hij werd beschuldigd van verkrachting (onder andere van een non) en een bezoek aan de slaapkamer van de kinderen van de tsaar.



Zijn dood was even mysterieus als zijn leven. Er bestaan verhalen dat Raspoetin en de tsarina, van Duitse afkomst, van plan waren een akkoord te sluiten over een wapenstilstand tussen Rusland en Duitsland. Dat zou een bedreigend vooruitzicht zijn voor Groot-Brittannië, waardoor de vraag rees of de Britse geheime dienst betrokken was bij de moord.



Een eeuw na de dood van Raspoetin herdenkt een museum in het Siberische Pokrovskoje zijn beroemdste inwoner. De geboorteplaats van Raspoetin bestaat niet langer, maar in het aanpalende huis bevindt zich een gedenkteken dat populair is bij bezoekers uit heel Europa.