Finse politiebaas krijgt tien jaar cel voor drugssmokkel

29/12/16 - 16u50 Bron: Helsingin Sanomat, BBC

Een Finse rechtbank heeft het voormalige hoofd van Helsinki's anidrugeenheid veroordeeld tot tien jaar cel voor drugssmokkel en andere overtredingen, waaronder het knoeien met bewijsmateriaal.

Volgens het hof was Jari Aarnio de beruchte "Pasila-man", die een operatie leidde waarbij in 2011-2012 900 kilogram hasj uit Nederland het land binnengesmokkeld en verkocht werd. Pasila verwijst naar een buurt in Helsinki.



De 59-jarige politiefunctionaris werd schuldig bevonden aan vijf drugsdelicten en zeventien andere misdrijven, waaronder het bedreigen van een verdachte, het aanvaarden van omkoopgeld en de poging om een onschuldige man af te schilderen als de leider van de drugsbende.



Aarnio werkte 30 jaar in de antidrugseenheid en werd in 2013 gearresteerd. In september werd hij in een andere zaak veroordeeld tot drie jaar cel voor fraude.



"Het districtshof concludeert dat Aarnio flagrant misbruik heeft gemaakt van zijn positie bij de drugspolitie van Helsinki en daarom schuldig is aan een reeks zware en minder zware misbruiken van het openbaar ambt," liet het hof weten in een persbericht.



Aarnio pleitte onschuldig tijdens het jarenlange proces en beweert dat al zijn handelingen deel uitmaakten van politieoperaties. Hij gaat in beroep.



De Finse misdaadcijfers zijn relatief laag in vergelijking met veel andere Europese landen. In de index van Transparency International is Finland het tweede minst corrupte land ter wereld na Denemarken.