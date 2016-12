Zware sneeuwval blokkeert de wegen in Griekenland

Door: redactie

29/12/16 - 14u18 Bron: Belga

© afp.

Zware sneeuwval heeft tot aanzienlijke verkeersproblemen in het zuiden van Griekenland geleid. In alle regio's rond de hoofdstad Athene en op het schiereiland Peloponnesos sneeuwde het hevig. Dat meldt de Griekse openbare omroep (ERT). Boven de Egeïsche Zee waaide een stormwind van 9 Beaufort. Het ijzige weer zou volgens de meteorologische diensten nog tot zaterdag aanhouden.

© epa. © epa. © epa.

De snelweg naar Noord-Griekenland is tijdelijk gesloten omdat een heel aantal vrachtwagens zich in de sneeuw had vastgereden. Het centrum van Athene was in de vroege morgen bedekt met een dun sneeuwtapijt. Het kwik daalde tot rond het vriespunt. De Atheense metro legde 's morgens het verkeer op het noordelijk traject stil.



Problemen waren er ook op het schiereiland Peloponnesos. In de bergachtige landstreek Arcadië bleef de snelweg Athene-Zuid-Griekenland urenlang dicht wegens zware sneeuwval, aldus de politie. Ook uit Kreta werd sneeuw gemeld in de bergen bij Chania en Iraklion. De steden openden verwarmde sportzalen en andere gebouwen voor de daklozen, aldus de openbare omroep.



De kinderen waren wel blij. De jongsten zagen voor het eerst in hun leven sneeuw. In Zuid-Griekenland sneeuwt het haast nooit en meestal is die na enkele uren ook alweer verdwenen.