Filipijnse president: "Ik gooide verdachte uit helikopter"

Door: redactie

29/12/16 - 13u38 Bron: BBC News

Filipijns president Rodrigo Duterte. © reuters.

De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft ermee gedreigd corrupte ambtenaren uit vliegende helikopters te zullen gooien. "Dat heb ik al eerder gedaan", voegde hij er aan toe. Dat meldt de BBC.

"Als je corrupt bent, zal ik je oppakken en uit een helikopter gooien", verklaarde Duterte, die tegen corruptie en drughandel strijdt. De president van de Filipijnen heeft al eerder gesteld dat hij standrechtelijke executies op zijn naam heeft staan. Zijn woordvoerder Martin Andanar merkte eerder deze maand op dat zijn baas "ernstig maar niet letterlijk" moet genomen worden toen hij zei dat hij drie mannen had doodgeschoten toen hij nog burgemeester van Davao was.

Zijn uitspraak over een verdachte die hij uit een helikopter zou gegooid hebben, deed hij tijdens een toespraak eergisteren voor slachtoffers van de tyfoon. Hij bedreigde iedereen die het zou aandurven te stelen uit de financiële steun die hij beloofde. "Ik heb dit al eerder gedaan, waarom zou ik het niet opnieuw doen", zei hij, waarop applaus losbrak.



Hij zei dat zijn slachtoffer of slachtoffers kidnappers waren die een gegijzelde hadden gedood. Het is niet duidelijk waar of wanneer dat incident heeft plaatsgegrepen.



Vandaag leek hij zich te distantiëren van zijn eerdere opmerking. "Iemand uit een helikopter gegooid? Als dat waar is, zal ik het niet toegeven", zei hij tijdens een interview met ABS-CBN News.