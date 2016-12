Politie Nigeria verijdelt bomaanslag in Lagos

Door: redactie

29/12/16

De Nigeriaanse politie heeft een plan verijdeld om een belangrijke brug in de havenstad Lagos op te blazen. Een 43-jarige man is opgepakt, naar handlangers wordt nog gezocht.

De aangehouden man zou deel uitmaken van een groep die ageert tegen de oliewinning in de Nigerdelta. De groep is ontevreden omdat zij buiten een amnestieregeling valt voor strijders in de regio, die in ruil voor het neerleggen van hun wapens geld en opleidingen krijgen.



De verdachte, uit de staat Ondo, werd door de politie gevolgd en op 2 november aangehouden in een buitenwijk van Lagos. Hij bezat twee AK-47 geweren. Hij zette de politie op het spoor van een handlanger, die op 26 december vluchtte toen hij in de gaten kreeg dat hij werd gevolgd. In zijn auto vond de politie explosieven en ontstekingsapparatuur.



Het noordoosten van Nigeria heeft regelmatig te maken met geweld van de radicaalislamistische groep Boko Haram. In het zuiden zijn vaak olie-installaties doelwit van andere groepen. Het 21 miljoen inwoners tellende Lagos heeft zelden met zulk geweld te maken.