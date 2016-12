Australische politie rolt grote drugsbende op

Door: redactie

29/12/16 - 13u08 Bron: Belga

De Australische autoriteiten hebben op kerstdag een grootschalig cocaïnenetwerk ontmanteld. Dat meldt de politie vandaag. Er werden 14 Australiërs en 1 Nieuw-Zeelander opgepakt. De politie nam ook 1,1 ton cocaïne in beslag. Volgens de politie gaat het om de grootste drugsvangst ooit in Australië.

Het onderzoek naar de drugsbende was al twee jaar aan de gang. De Australische autoriteiten kregen daarbij onder meer de hulp van de Franse marine, die in maart 600 kilogram cocaïne in beslag kon nemen op Tahiti. Op kerstdag zelf werd nog eens 500 kilogram onderschept in de haven van Sydney, waarop de Australische politie de bende kon oprollen.



In totaal werden 15 personen opgepakt, 14 Australiërs en een Nieuw-Zeelander. De drugskoeriers zijn tussen 29 en 63 jaar oud en bevonden zich aan boord van een schip in de haven van Sydney.



Ook in Fiji werd 32 kilogram cocaïne teruggevonden, wat het totaal op 1,1 ton brengt. De drugs hebben een totale straatwaarde van 360 miljoen Australische dollar (248 miljoen euro). "Het gaat om de grootste vangst in de geschiedenis van de antidrugsstrijd in Australië", aldus Chris Sheehan van de Australische politie.