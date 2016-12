Kopstuk motorbende Satudarah looft beloning uit na aanslag op zijn huis

Door: redactie

29/12/16 - 12u30 Bron: Belga

© anp.

Een kopstuk van de Nederlandse motorbende Satudarah looft na een aanslag op zijn woning, vorige week in Enschede, een beloning uit van 10.000 euro. Wat er met de eventuele gouden tip gebeurt, wil het kopstuk, Laurence Sapulette, niet zeggen. Wel bevestigt hij berichtgeving in de Nederlandse krant Tubantia van vandaag. Sapulette is verantwoordelijk voor discipline en veiligheid bij de oostelijke afdeling van de motorclub.