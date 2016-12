Geen sporen van explosie op wrakstukken gecrashte Toepolev

Door: redactie

29/12/16 - 10u46 Bron: ANP

Een duiker haalt een deel van de vliegtuigmotor boven uit de Zwarte Zee. © ap.

Op wrakstukken van het Russische legervliegtuig dat zondag in de Zwarte Zee stortte zijn geen sporen aangetroffen die wijzen op een explosie of brand. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie vandaag meegedeeld, meldt het persbureau Tass.

De Toepolev-154 stortte kort na de start vanaf de luchthaven van Sotsji neer. Onder de 92 doden waren leden van een beroemd legerkoor, dat zou optreden voor Russische militairen in Syrië. De Russische autoriteiten vermoeden dat het ongeluk is te wijten aan een technisch mankement of een fout van de piloot.