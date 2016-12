Prominente Turkse journalist en schrijver Ahmet Sik opgepakt in Istanboel

Door: redactie

29/12/16 - 10u09 Bron: Belga

Ahmet Sik © PEN International.

De prominente Turkse auteur en regeringskritische journalist Ahmet Sik is in Istanboel opgepakt. Dat meldt Sik zelf, via zijn Twitter-account, en het staatspersbureau Anadolu. Hij vermoedt zelf dat hij zich voor zijn tweets zal moeten verantwoorden. Verdere redenen werden niet bekendgemaakt. Sinds de mislukte coup van half juli treden de Turkse autoriteiten hard op tegen kritische stemmen.

De onderzoeksjournalist en auteur is ook een van de grootste critici van de beweging van de in Amerika in ballingschap levende predikant Fethullah Gülen. Die wordt door president Recep Tayyip Erdogan verantwoordelijk gehouden voor de couppoging.



In zijn in 2011 verschenen boek "Het leger van de imam" uit hij ook kritiek op de jarenlange steun die Gülen genoot van regeringspartij AKP, en vooral door Erdogan, tot hun openlijke breuk eind 2013. Half augustus zei Sik in een interview dat "over de Gülen-gemeenschap praten en tegelijk de medeplichtigheid van de AKP verzwijgen een grote fout is. Fethullah Gülen en Recep Tayyip Erdogan moeten, voor de groei en de leiding van een organisatie, zich samen verantwoorden voor het gerecht".