Turkije wil voor Nieuwjaar bestand in Syrië

29/12/16 - 09u43 Bron: ANP

De Turkse buitenlandminister Mevlüt Cavusoglu. © ap.

Turkije hoopt op een staakt-het-vuren in Syrië voor het nieuwe jaar. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavasoglu vandaag gezegd.

Turkije zei gisteren dat het samen met Rusland een overeenkomst heeft opgesteld voor een wapenstilstand in Syrië. Wat het akkoord precies inhield, bleef echter vaag. In een interview met de zender AHaber zei Cavasoglu dat Turkije en Rusland garant willen staan voor het bestand.



De minister zei ook dat Turkije niet gaat praten met de Syrische president Bashar al-Assad. Turkije steunt groepen die tegen Assad in opstand zijn gekomen en zei eerder dat de Syrische leider moest vertrekken.



Cavasoglu zei dat Turkije niet samen met Rusland optrekt tegen de terreurgroep Islamitische Staat in de Syrische stad al-Bab. Turkije heeft de Verenigde Staten om luchtsteun gevraagd, maar volgens Cavasoglu geven de VS die niet onder druk van de Syrisch-Koerdische YPG-militie.