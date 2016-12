Afghaanse vrouw onthoofd omdat ze zonder man ging winkelen

Door: redactie

29/12/16 - 09u30 Bron: The Independent

Een 30-jarige vrouw is in Afghanistan onthoofd omdat ze zonder haar echtgenoot een stad had bezocht. Dat bevestigen de autoriteiten in Afghanistan. De vrouw werd maandagavond onthoofd en kreeg ook messteken in Lati in de noordelijke provincie Sar-e-Pul.