Meer dan dertig gewonden bij bomaanslagen tijdens festival op Filipijnen

Door: redactie

29/12/16 - 08u00 Bron: Belga

President Rodrigo Duterte bezoekt een slachtoffer van de aanslag op kerstavond in de provincie North Cotabato. © epa.

Bij de ontploffing van twee zelfgemaakte bommen zijn op een festival op de Filipijnen gisteravond minstens 32 mensen gewond geraakt. Dat meldt een woordvoerder van het leger.

De slachtoffers waren naar een bokswedstrijd aan het kijken op een plein in de stad Hilongos, in de provincie Leyte, op 620 kilometer ten zuidoosten van Manila. Zestien van hen liggen nog in het ziekenhuis.



De geïmproviseerde explosieven waren gemaakt van mortieren van 81 millimeter, en werden tot ontploffing gebracht door een mobiele telefoon.



De aanslag werd nog niet opgeëist, en de autoriteiten hebben nog geen verdachten geïdentificeerd, aldus kolonel Benjamin Hao.



In het zuiden van de Filipijnen voeren moslimseparatisten regelmatig aanslagen uit met zelfgemaakte bommen, maar Leyte was daarvan nog nooit het doelwit geweest.



Op kerstavond raakten 12 mensen gewond door een explosie van een granaat aan een katholieke kerk in het zuiden van Filipijnen. Ook die aanslag werd nog niet opgeëist, maar in de provincie North Cotabato zijn islamistische militanten en terroristische groeperingen actief.