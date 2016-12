Colombiaans parlement keurt wet rond amnestie voor Farc-rebellen goed

Door: redactie

29/12/16 - 05u30

Leden van de guerillabeweging FARC staan in formatie tijdens de kerstviering in een kamp. Het is waarschijnlijk hun laatste kerst als groep. © epa.

Het Colombiaanse parlement heeft woensdag de amnestiewet voor de Farc-rebellen goedgekeurd. Het is de eerste stap in de uitvoering van het 'historische' vredesakkoord tussen de guerilla en de overheid van 24 november, dat een einde moet maken aan een conflict van meer dan 50 jaar.

De tekst voorziet amnestie of gratie voor de leden van de Farc die beschuldigd werden van politieke of daaraan gelinkte misdrijven. "Vanaf nu gaan de zowat 5.700 guerilleros de bergen verlaten en beginnen hun wapens in te leveren", aldus Senaatsvoorzitter Mauricio Lizcano in een persbericht. "Ze zullen kunnen genieten van dit voordeel dat met de vrede komt."



Speciaal vredegerecht

Farc-rebellen die misdaden tijdens de mensheid, moorden of verkrachtingen hebben gepleegd, kunnen geen amnestie krijgen, maar zullen berecht werden door een speciaal vredegerecht, dat hen kan veroordelen tot alternatieve straffen als ze de volledige waarheid vertellen over de misdrijven die ze pleegden.



Tegen amnestie

De parlementsleden van de partij Centro Democratico van ex-president Alvaro Uribe waren tegen de amnestie in het vredesakkoord en hebben zich onthouden bij de stemming. Ze deden dat ook al bij de ratificatie van het akkoord door het Congres op 30 november.