Politie Keulen belooft veilige jaarwisseling

29/12/16 - 04u45 Bron: ANP

Politieagenten bij de dom van Keulen. © epa.

De politiepresident van Keulen, Jürgen Mathies, verzekert feestvierders dat het met oud en nieuw veilig is in zijn stad. "Ik beloof dat je je uitermate veilig voelt in de omgeving van de Dom", aldus de politiechef van Keulen vandaag in de Kölner Stadt-Anzeiger.