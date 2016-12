Trump: "Telecombedrijf gaat 5.000 jobs terugbrengen naar VS"

Door: redactie

Donald Trump met bokspromotor Don King in Florida. © afp.

De Amerikaanse president-elect Donald Trump heeft van het telecombedrijf Sprint hem beloofd heeft om 5.000 banen terug te brengen naar de Verenigde Staten. Trump verklaarde bovendien dat hij een "aangenaam" telefoongesprek heeft gehad met de ontslagnemende president Barack Obama, nadat hij die laatste eerder op de dag met kritiek overlaadde op Twitter.

"Door wat er aan het gebeuren is en de positieve geestesgesteldheid en de hoop, heb ik net een telefoontje gekregen van de bazen bij Sprint. Ze gaan 5.000 banen terugbrengen naar de Verenigde Staten, en ze weghalen uit andere landen", aldus de president-elect volgens CNBC, zonder toe te voegen waar de jobs zullen worden weggehaald. Trump liet ook nog weten dat het bedrijf OneWeb 3.000 extra banen zal creëren.



Telecomreus

Eerder deze maand kondigde de president-elect aan dat de CEO van de Japanse telecomreus SoftBank, het moederbedrijf van Sprint, akkoord was gegaan om 50 miljard dollar in VS te investeren en 50.000 jobs zal creëren in de VS. Trump verklaarde dat de deal met Sprint "gebeurd is via" de CEO van Softbank, Masayoshi Son.



Transitie

Trump kondigde woensdag (plaatselijke tijd) nog aan dat hij een "zeer aangenaam gesprek" had gehad met zijn voorganger Barack Obama via de telefoon. Hij zei aan de pers ook dat de transitie naar zijn presidentschap, "zeer, zeer vlot en zeer goed" verloopt. Eerder verklaarde hij nochtans dat die overgang te kampen had met enkele hindernissen, omdat Obama had gezegd dat hij dacht dat hij de Republikeinen had kunnen verslaan als hij zich een derde keer kandidaat had kunnen stellen voor het presidentschap.



Obama meest populaire Amerikaan

Uit een peiling van het Gallup-instituut blijkt nog dat Obama voor het negende jaar op rij de meest populaire persoon is bij de Amerikanen (22 procent), gevolgd door Trump (15 procent). Bij de vrouwen staat Trumps rivale bij de presidentsverkiezingen Hillary Clinton al voor de vijftiende keer op nummer 1.