Toekomstige secretaris-generaal VN: "Oorlog is Syrië is kanker op globale schaal"

29/12/16 - 01u15 Bron: Belga

Op 1 januari 207 wordt Antonio Guterres de nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties. © epa.

Het Syrische conflict "heeft zich getransformeerd tot een kanker op globale schaal". Dat heeft de toekomstige secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres gisteren gezegd. Hij drukte ook zijn hoop uit dat de Verenigde Staten en Rusland "hun meningsverschillen zullen kunnen bijleggen", om een einde te kunnen maken aan de oorlog.

Deze oorlog "leidt niet enkel tot het lijden van het Syrische volk", maar zorgt ook voor "gewelddadige reacties die in bepaalde gevallen zelfs leiden tot terroristische daden", verklaarde Guterres tijdens een interview met de Portugese televisiezender SIC. De grootmachten moeten, tegenover deze "wereldwijde bedreiging", "ervoor kiezen om een einde te maken aan het conflict, want zonder druk van buitenaf zullen de Syriërs alleen niet in staat zijn" om het hoofd te blijven bieden aan het conflict.



Geen wereldleider

De Portugees, die op 1 januari de Zuid-Koreaan Ban Ki-moon opvolgt als hoofd van de Verenigde Naties, liet nog weten dat hij "bereid is hulp te bieden om bruggen te bouwen en mechanismen te creëren", die "de relaties van wantrouwen" kunnen verbeteren. Guterres liet begin december nog weten dat "de secretaris-generaal niet de leider van de wereld is", aangezien de vijf grootmachten die lid zijn van de VN-Veiligheidsraad de spelleider zijn. Binnen de V-raad is er nog steeds een grote discrepantie tussen de westerse landen en Rusland.



Constructieve dialoog

Guterres meldde dan ook dat hij, nadat hij eind november een vruchtbare ontmoeting had met de Russische president Vladimir Poetin, hoopt snel de toekomstige Amerikaanse president Donald Trump te kunnen spreken. "Ik heb er alle belang bij hem zo snel mogelijk een bezoek te brengen", zei hij. "De VS zijn niet alleen de voornaamste donor van de VN, maar zijn ook zeer belangrijk in alle beslissingen die ze nemen", zei Guterres, die toevoegde dat hij "vastberaden is om een constructieve dialoog op te bouwen met de toekomstige Amerikaanse regering".



Trump kondigde vorige week vrijdag, in het kader van de VN-resolutie tegen de Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, nog aan dat "de zaken anders zullen lopen binnen de VN" na zijn intrede in het Witte Huis op 20 januari. De VS, een traditionele bondgenoot van Israël, gebruikten toen hun veto niet om de resolutie tegen te houden, maar onthielden zich enkel maar.



Klimaatverandering

Daarnaast heeft de volgende Amerikaanse president zich sceptisch uitgelaten over de klimaatverandering. Daarover zei Guterres dat het "zeker is dat de nieuwe administratie een ander beleid zal voeren" dan de huidige president Barack Obama, maar dat hij geen "radicale evolutie" verwacht rond het klimaatbeleid.