Man vecht op leven en dood met poema die zijn hond aanviel

Door: redactie

28/12/16 - 23u49 Bron: CBC, Reuters

© thinkstock.

CANADA Een dappere Canadees heeft aan een fastfoodrestaurant in het stadje Whitecourt een bloedstollend gevecht geleverd met een poema. De wilde kat had zijn hond aangevallen in het struikgewas en hield de husky klem. Will Gibb zag er niets beter op dan de poema een dreun op zijn snuit te verkopen, maar moest zich kort nadien schrap zetten voor een tweede aanval.

"Het was gewoon erg instinctief. Mijn honden zijn zoals mijn kinderen." Will Gibb De 31-jarige William Gibb uit Red Deer, Alberta, had met een vriend afgesproken aan een Tim Hortons-restaurant in Whitecourt. Hij parkeerde de wagen en liet er zijn husky's Sasha en Mongo uit.



Kort nadien hoorde Gibb Sasha huilen van de pijn en zag hij dat een ander dier zijn hond klem hield. "Ik dacht er niet te hard over na op het moment zelf," vertelt hij. "Alles wat er door me heen ging is dat ik mijn hond moest beschermen. Het was gewoon erg instinctief. Mijn honden zijn zoals mijn kinderen". "Ze huilde van nood en pijn, dus ik begon te lopen," vertelt de 31-jarige technicus. "En ik zag dat iets zich rond haar gewikkeld had, dus ik liep ernaar toe en sloeg het langszij op zijn hoofd. Toen besefte ik dat het een poema was." Lees ook Politie zet camera op om poema te spotten. Dit is wat ze te zien kregen "Ik liep ernaar toe en sloeg het langszij op zijn hoofd. Toen besefte ik dat het een poema was." Will Gibb

Tweede aanval Een husky. © thinkstock. De poema vluchtte het bos in en Gibb keerde zich naar Sasha, die huilend en bloedend op de grond lag. "Ik keek om ik zag dat Sasha op de grond stuiptrekkingen kreeg," herinnert hij zich, "dus ik ging terug en probeerde haar op te rapen met mijn linkerarm".



Sasha was echter volledig van de kaart door de aanval en beet Gibbs in zijn hand, net op het moment dat de poema weer uit het bos sprong en hen voor de tweede keer aanviel.



Terwijl Sasha zijn linkerhand beethad, probeerde de man met zijn rechterhand de poema af te weren. Sasha liep weg, maar de wilde kat liet zich niet afschrikken en fixeerde zijn blik op Mango, die verderop rondsnuffelde.



"Ik zag dat de poema op hem afging, dus ik ging tussen hem en de poema staan en begon naar hem te slaan en te schreeuwen en ik riep mijn broer en vriend om te komen helpen," aldus Gibb. Hij slaagde erin om het dier weer het bos in te jagen.