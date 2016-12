Jordanië veroordeelt vijf mannen wegens terrorisme tot de doodstraf

Door: redactie

Vijf Jordaniërs zijn door een rechtbank in Amman terdoodveroordeeld wegens banden met de terreurorganisatie Islamitische Staat en het beramen van terroristische aanslagen in het koninkrijk. Zestien andere Jordaniërs kregen tijdens hetzelfde proces straffen van 3 tot 15 jaar dwangarbeid. Dat deelde het officiële Jordaanse persagentschap Petra woensdag mee.

De rechtbank had de 21 leden van een ontmantelde terreurcel beschuldigd van terroristische activiteiten, de productie en het bezit van explosieven en het verspreiden van terroristische ideologieën. De groep werd in maart gevangengenomen tijdens een militaire operatie in de Noord-Jordaanse grootstad Irbid aan de grens met Syrië.



Verschillende terreuraanslagen

Jordanië was dit jaar het doelwit van verschillende terreuraanslagen. Op 18 december werden tien mensen gedood door gewapende jihadisten, die zich hadden verschanst in de krak van Kerak, een kuisvaardersburcht uit de 12de eeuw. In juni werd een Jordaanse veiligheidspost bij de Syrische grens aangevallen door IS, waarbij zes soldaten werden gedood.



Jordanië maakt deel uit van de door de VS geleide coalitie tegen de Islamitische Staat.