CNN: Amerikaanse regering wil snel sancties tegen Moskou wegens cyberaanvallen aankondigen

28/12/16 - 22u18 Bron: Belga

Archiefbeeld van een ontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse president Barack Obama. © afp.

De Amerikaanse president Barack Obama is volgens de nieuwszender CNN wegens de beschuldigingen van hackeraanvallen aan het adres van Rusland van plan strafmaatregelen uit te vaardigen tegen Moskou. De regering zou mogelijk morgen al een reeks stappen aankondigen, bericht CNN onder aanhaling van welingelichte bronnen. Dat kan gaan over de uitbreiding van al bestaande sancties maar ook over diplomatieke maatregelen.