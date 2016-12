Laatste dictator van Uruguay overleden

Door: redactie

29/12/16 - 00u30 Bron: Belga

Gregorio Alvarez in 2006. © reuters.

De laatste dictator van Uruguay, generaal Gregorio Álvarez, is gestorven op 91 aan een hartfalen. Dat meldt de krant El Observador woensdag op gezag van het militaire hospitaal in Montevideo.

Álvares stond tussen 1981 en 1985 aan het hoofd van de militaire dictatuur in het Zuid-Amerikaanse land, nadat het leger er in 1973 de macht greep. Hij stapte op nadat het leger onder druk gezet door massale protesten vrije verkiezingen organiseerde. Bij die verkiezingen van november 1984, won Julio Maria Sanguinetti van de partij Colorado.



Repressieve acties tegen linkse militanten

Als staatsleider was hij verantwoordelijk voor repressieve acties tegen linkse militanten in het kader van het plan Condor, die gekenmerkt werden door foltering, moordpartijen en ontvoeringen.



Álvarez werd later vanwege moord en ontvoering van 55 opposanten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar. Hij zat sinds 2007 in de gevangenis.