Grote brand verwoest leegstaand pand in Nederland waar moskee gepland stond

Door: redactie

28/12/16 - 22u51 Bron: ANP

© anp.

In een leegstaand zwembad in het Nederlandse Culemborg heeft vanavond een zware uitslaande brand gewoed. Het hele pand is verwoest. Rond 23.00 uur begon het nablussen. In het leegstaande pand stond een moskee gepland. Of sprake is van brandstichting is nog niet duidelijk. De politie stelt een onderzoek in.