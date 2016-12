Dit toestelletje kan een moord oplossen, maar Amazon wil niet meewerken

Door:

28/12/16 - 21u30 Bron: The Washington Post; The Telegraph Door: Arno Van Hauwermeiren

De Amazon Echo © Amazon.

Toen agenten na een oproep het huis van James A. Bates binnenvielen, troffen ze Victor Collins dood aan in de jacuzzi in de tuin. Collins dreef op zijn rug in het water, zijn linker oog en lippen waren zwart en opgezwollen. Wat was er in hemelsnaam gebeurd? Niemand die weet het, of toch? De Amazon Echo, een domoticatoestel in het huis, zou een belangrijke getuige kunnen zijn in het onderzoek. Maar Amazon wil niet meewerken.

James A. Bates pleit onschuldig voor de moord op Victor Collins. © Politiefoto. James A. Bates had de bewuste nacht nog samen met enkele collega's naar American football gekeken met wat biertjes. Bates liet twee vrienden in zijn huis overnachten en ging dan slapen, zo vertelde hij aan de politie. Maar toen hij wakker werd, lag Collins in de jacuzzi te drijven. De politie zag vrij snel dat er kwaad opzet in het spel was.



Gebroken flessen en enkele bloedvlekken rond de jacuzzi deden vermoeden dat er zich een gevecht had voorgedaan. En enkele dagen later werd dat ook bevestigd: de autopsie wees uit de Collins was vermoord. De politie voerde onmiddellijk een huiszoeking uit in het huis van James A. Bates.



In het huis trof de politie tal van 'smarthome'-toestellen aan, waaronder een slimme thermometer, een slim alarmsysteem, een draadloze monitor voor het weer en... een Amazon Echo.

Privacy De Amazon Echo kan een cruciale rol spelen in het onderzoek, omdat het toestel mogelijk geluidsopnames heeft van de nacht van de moord. Maar waar er duidelijke wetten bestaan over de inbeslagneming van computers, telefoons en andere electronica, ligt de Amazon Echo ergens in een grijze zone. Omdat het toestel constant aan het luisteren is, overtreedt je bij een inbeslagneming snel de privacywetgeving.



De Echo is uitgerust met niet minder dan zeven microfonen, die beginnen opnemen zodra het 'wekwoord', meestal 'Alexa', is uitgesproken. Alle opnames worden meteen in de Amazon-cloud opgeslagen, waar de gebruiker ze later nog kan wijzigen of wissen.



Of iemand die nacht het 'wekwoord' heeft uitgesproken, is niet duidelijk. Het is ook onduidelijk wat de politie juist op de Echo hoopt te vinden, mocht 'Alexa' al zijn uitgesproken.



Als iemand wel degelijk 'Alexa' heeft uitgesproken in de nacht van de moord, dan kan het toestel belangrijke opnames hebben gemaakt die het onderzoek in een stroomversnelling kunnen brengen. Of de opnames ook genoeg zouden zijn voor sluitend bewijs, is dan weer weinig waarschijnlijk. De Amazon Echo © Amazon.