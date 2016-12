Door: redactie

Voor de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry is de tweestatenoplossing "de enige weg om een rechtvaardige en duurzame vrede te krijgen tussen Israël en de Palestijnen". Dat zei Kerry tijdens een toespraak vanuit Washington, over het vredesproces in het Midden-Oosten.